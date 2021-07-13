Благодаря участию в национальном проекте на 43 тысячи рублей снизили себестоимость тонны сливочного масла на краевом молочноконсервном комбинате

На ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» завершен первый этап реализации национального проекта «Производительность труда». На предприятии выпускаются различные виды молочной продукции, из них самая значительная в выручке предприятия принадлежит сливочному маслу - 39%. Комбинату была оказана адресная поддержка - в течение шести месяцев эксперты Федерального центра компетенций применяли технологии бережливого производства на линии по производству сливочного масла.

В результате на 40% удалось увеличить месячную выработку производства масла - со 182 до 255 тонн/месяц. Увеличилась и индивидуальная выработка сотрудников комбината, если раньше один человек производил 3 кг масла в час, то сейчас в два раза больше – 7 кг (это 133%).

Итогом всех мероприятий проекта стало снижение себестоимости продукции предприятия с 420,25 тыс. рублей за тонну до 376,34 тыс. рублей за тонну.

На сегодняшний день производственные мощности комбината позволяют перерабатывать 400 тонн сырого молока в сутки. Объем переработки зависит от сезона – зимой около 100 тонн молока в сутки, летом - 300.

Эксперт Федерального центра компетенций Александр Сутурин рассказал, как строилась работа по повышению производительности труда на молочноконсервном комбинате:

- Независимо от отраслевой принадлежности предприятия мы начинаем с анализа – ищем, где происходят основные потери. На этом предприятии потери были обнаружены в лишних перемещениях сотрудников и сырья по цехам. Мы оптимизировали все перемещения, а также сократили время протекания процесса и снизили незавершенное производство. Все это сделали совместно с сотрудниками компании, которые продолжат самостоятельно внедрять технологии бережливого производства, но уже на других участках по изготовлению молочной продукции.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев:

- Жители края уже привыкли к товарным маркам местных производителей молочной продукции. В регионе таких предприятий достаточно много и между ними существует здоровая конкуренция. Это в свою очередь благотворно влияет как в целом на развитие отрасли, так и на удовлетворение потребительского спроса. Участие в нацпроекте «Производительность труда» помогает предприятиям пищевой промышленности без потери качества снизить себестоимость, а значит повысить конкурентоспособность. В крае 4 предприятия пищевой промышленности стали участниками нацпроекта. Тем самым компании-производители улучшают свои экономические показатели, а потребители получают выбор продукции по соотношению «цена-качество.