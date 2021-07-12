Два театра Красноярского края выиграли гранты на новые постановки

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Два проекта театров Красноярского края выиграли гранты для реализации постановок в конкурсе «Новый театр». Проект учрежден Фондом Михаила Прохорова в 2008 году и проводится ежегодно. Организаторы стремятся поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов, поддержать малые независимые театральные компании. Соискатели, предлагающие оригинальный театральный, междисциплинарный контент, могут претендовать на сумму в пределах 1,5 миллиона рублей.

Заслуженную победу получил Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского, который представит в новом сезоне перформанс «INFINITI». Хореографом-постановщиком выступит Анна Абалихина.

Среди проектов Анны: постановки «Medeamaterial» Дюсапена в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми, «Иллюзия» Корнеля в Новосибирском театре «Красный факел», арт-перформанс «R&J» Петра Айду для проекта ДНК и еще десятки других ярких проектов.

В Ачинске под руководством Артёма Терёхина и Ники Пархомовской пройдет Лаборатория синтетических форм театра «Симбиоз».

Ника Пархомовская - театральный критик и продюсер, выпускница Российского государственного института сценических искусств и «Школы Театрального Лидера». Обозреватель журнала «Театр», сотрудничает с газетой «Ведомости», порталами Colta.ru и «Такие дела». Читает лекции по истории и менеджменту театра и танца. Автор идеи и ведущая семинаров по социальному танцу. Занимается организацией театральных и прочих событий, в частности продюсирует социокультурный проект фонда «Альма Матер» «Квартира» и образовательную платформу современного танца СОТА.