В медпункте красноярского ЖД-вокзала закончилась вакцина

На железнодорожном вокзале в Красноярске закончился первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Все из-за резко возросших темпов вакцинации. Сейчас на ЖД-вокзале пациенты могут привиться только вторым компонентом вакцины. Новые дозы планируют завезти в воскресенье или понедельник.

Так что желающим сделать прививку придется воспользоваться одним из остальных семи внебольничных пунктов вакцинации, работающих в Красноярске. Кроме того, вакцинироваться можно в любой поликлинике краевой столицы.

Чтобы уточнить, если вакцина прямо сейчас в ближайшем к вам пункте, можно позвонить по номеру «122».