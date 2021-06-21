Утиные истории: красноярец помог семейству уток перейти дорогу, заполненную автомобилями

Фото: скрин из видео Я живу в Красноярске

Красноярцы не оставляют братьев наших меньших в беде. В минувшую субботу в Красноярске случилось доброе происшествие со счастливым концом. Утка и утята были обнаружены водителем легкового автомобиля на проспекте Красноярский Рабочий.

Семейство уток пыталось перейти дорогу, но плотный поток автомобилей мешал безопасно добраться до цели. Мужчина быстро среагировал и помог утке и ее малышам перебраться на противоположную сторону.

Красноярцы славятся своей отзывчивостью – местными жителями были спасены десятки наших меньших братьев – спасатели отважно забирались на деревья, доставая енотов, и спускались в коллекторы за их более крупными собратьями, а спасение уток и вовсе поставлено на поток. К счастью, обошлось без жертв – все животные находятся в безопасности.

Надеемся, что и утиное семейство благополучно добралось до пункта назначения – за минувшую ночь число новых водоёмов резко возросло, поэтому, у уточек будет широкий выбор места для стоянки. По информации очевидцев, при проведении спасательной операции ни одна утка не пострадала.

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