В Красноярске на Торгашино 11 июня 2021 прозвучат взрывы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Торгашино 11 июня 2021 прозвучат взрывы, передают в пресс-службе городской администрации. Взрывные работы будут вестись 4 часа – с 12:00 до 16:00 часов в карьере на Торгашинском месторождении. Радиус опасной зоны составит 550 метров.

Главное управление по ГО, ЧС и ПБ Красноярска передают, что во время взрывных работ будут также звучать следующие звуковые сигналы. Так что не пугайтесь:

- первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны; - второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом; - третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.

Добавим, что ранее в Красноярском крае изменили сигнал оповещения при ЧС. Несколько разных сигналов были объединены в один. Почитать о нововведении можно пройдя по ссылке.