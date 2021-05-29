В Красноярском крае изменили сигнал оповещения при ЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что теперь единый сигнал оповещения по гражданской обороне звучит как «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и сопровождается сиренами, прерывистыми гудками с последующей речевой информации о происшествии и дальнейших действиях.

Ранее при оповещении об опасностях использовались сразу 5 сигналов: «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также отменяющие сигналы. В МЧС поясняют, что такое разнообразие создавало путаницу среди людей, граждане с трудом воспринимали каждый сигнал. Поэтому и было принято решение совместить все сигналы в один.

- Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения, а также других сигнальных средств. Сигнал может застать людей в любом месте и в самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, уверенно и без паники, - добавили в пресс-службе ведомства.

Также спасатели опубликовали памятку, как действовать при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».