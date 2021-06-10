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Общество10 июня 2021 12:56

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после закрытия детского лагеря

Ситуация остается на контроле ведомства
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Прокуратура Красноярского края организовала проверку после закрытия детского лагеря

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после закрытия детского лагеря

Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июня 2021 года 167 детей из детдомов Назаровского и Большеулуйского районов заехали в детский лагерь «КрасЭйр», однако сразу после начала работы в лагерь нагрянул Роспотребнадзор с проверкой. Специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических нарушений, а конкретно отсутствие разрешения СЭС. И уже 3 июня закрыли учреждение.

Теперь этим делом заинтересовалась красноярская прокуратура. Ведомство намерено проверить законность действий по подготовке лагеря к открытию сезона, и дать оценку законности возвращения детей законным представителям.

- Прокуратурой края с участием представителей заинтересованных органов власти и контролирующих ведомств рассмотрены вопросы скорейшего устранения в лагере нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и возобновления его деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.