Прокуратура Красноярского края организовала проверку после закрытия детского лагеря Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июня 2021 года 167 детей из детдомов Назаровского и Большеулуйского районов заехали в детский лагерь «КрасЭйр», однако сразу после начала работы в лагерь нагрянул Роспотребнадзор с проверкой. Специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических нарушений, а конкретно отсутствие разрешения СЭС. И уже 3 июня закрыли учреждение.

Теперь этим делом заинтересовалась красноярская прокуратура. Ведомство намерено проверить законность действий по подготовке лагеря к открытию сезона, и дать оценку законности возвращения детей законным представителям.

- Прокуратурой края с участием представителей заинтересованных органов власти и контролирующих ведомств рассмотрены вопросы скорейшего устранения в лагере нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и возобновления его деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.