В Красноярске возбудили уголовное дело после открытия детского оздоровительного лагеря Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком возбудил уголовное дело после открытия загородного оздоровительного лагеря «КрасЭйр» по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации 2 июня в лагерь заехали 167 детей, в числе которых были воспитанники детских домов из Назаровского и Большеулуйского районов. Сезон должен был продлиться до 22 июня, то есть 20 дней. Сразу после начала работы специалисты краевого Роспотребнадзора нагрянули туда с внеплановой проверкой. И обнаружили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Нарушения были столь серьезными, что продолжать работать лагерю не разрешили. Однако, цитируем, «вопреки указанным требованиям контролирующего органа о приостановлении услуг, в отсутствие положительного санитарно-эпидемиологического заключения, при наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних пребывание детей в лагере было продолжено».

На сегодня детей из лагеря вывезли.