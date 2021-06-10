ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Красноярском крае и Республике Хакасия на 20%

В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 млрд рублей.

В мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. В этот период во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.

Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года 690 семей Красноярского края и Хакасии заключили сделки на 1,9 млрд рублей, что составляет 20% от выдач банка в этих регионах. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней более 1,9 тыс. займов на 4,8 млрд рублей на покупку жилья в Красноярском крае и Республике Хакасия, в России – более 94 тыс. кредитов на 309 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также, Новосибирская область.

ВТБ в мае улучшил условия по ряду ипотечных программ — в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.