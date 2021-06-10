Красноярский Проспект Мира в пятницу перекроют раньше обычного Фото: Мария ЛЕНЦ

В грядущую пятницу Проспект Мира вновь станет перекрытым. Мэр Красноярска Сергей Еремин отмечал, что продюсерами проекта должны стать сами красноярцы, а работа должна основываться на их желаниях.

Так, первым желанием горожан стало более раннее перекрытие проспекта Мира, чтобы подольше погулять по проспекту вечером пятницы. Поэтому перекрывать проспект Мира будут не в 21:00 часов, а в 20:30 часов. При этом ограничение парковки в 18:30 часов останется в силе.

Вторым желанием стало увеличение площади искусственного газона у Детского мира. Он стал настоящим хитом на прошлой неделе. Уже в эти выходные газона станет еще больше!

- Среди отзывов были идеи увеличить количество фотолокаций и уличной мебели, чтобы у прохожих было больше возможностей посидеть на перекрытом проспекте. Сейчас эти вопросы организаторами также прорабатываются, - добавили в мэрии Красноярска.