Игрушки, бытовая техника, посуда и текстиль за 1 рубль: только 12 июня в «Галамарте»

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Как только не называют «Галамарт»: магазином для дома, у дома, семейным магазином… И все утверждения правдивы. Философия сети проста: главное – это делать жизнь каждого человека легче и лучше. Изо дня в день. Доступные цены и постоянные акции это подтверждают!

Итак, подумайте, что было бы неплохо обновить дома? Посуду, текстиль, бытовую технику, купить новые игрушки ребенку или набор инструментов для мужа? А затем приходите 12 июня на эту акцию, уже любимую миллионами покупателей, и берите все, что давно хотели, всего за 1 рубль.

Кроме того, в этот день можно будет получить гарантированный подарок от магазина при покупке от 500 рублей.

А по 15 июня здесь будет действовать специальное предложение: швабра или подушка – 99 рублей, электрический чайник или стеганое одеяло – 299 рублей, напольная сушилка для белья – 449 рублей.

Приходите в «Галамарт» 12 июня и каждый день: выгодные акции, скидки и предложения действуют в магазине регулярно, а в ассортименте более 7 000 товаров. Душевный шопинг!

Адрес: г. Ачинск, ул. 4-й микрорайон, д. 40.

Часы работы: 09.00-21.00

«ГАЛАМАРТ»