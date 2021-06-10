Погода в Красноярске на 10 июня 2021: ожидаются +16 градус и переменная облачность Фото: ИВАНОВА Диана

В четверг в Красноярск вернется ощутимое похолодание. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 10 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 10 июня в Красноярске днем будет максимум до +17 градусов. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Ветер ожидается ощутимый, максимальные порывы – до 2-4 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +6 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер останется на уровне 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит – 736 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды практически полностью аналогичный. Синоптики ожидают облачность с прояснениями и полное отсутствие осадков. Сила ветра составит около 3-4 метров в секунду, а максимальная дневная температура - до +16 градусов.

Ночью похолодает до +6-9 градусов. Синоптики обещают ясную и сухую погоду. Атмосферное давление – 743-745 мм рт.ст.

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