Стали известны причины массового отравления детей в красноярском пришкольном лагере

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Роспотребнадзор предварительно объявил причину массового отравления детей в пришкольном лагере СОШ№24. Оказалось, что у 7 детей, обратившихся за медицинской помощью, выявили норовирусную инфекцию. Как сообщает ведомство, все школьники сейчас находятся на амбулаторном лечении.

По предварительным итогам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в детском пришкольном лагере выявлены нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке учреждения, в том числе несоблюдение режимов обработки и дезинфекции оборудования и инвентаря.

В отношении организатора питания, компании ООО «Развитие», заведено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». На предприятие наложен запрет деятельности на пищеблоке школы. Материалы дела направлены в суд.

Сейчас работа детского лагеря переведена в сокращенный режим. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, что в Красноярском крае прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о возможном отравлении детей в пришкольном лагере СОШ№24. В пресс-службе ведомства сообщили, что 3 июня к медикам обратились 6 детей вместе с родителями.

Сейчас ситуация находится на контроле у прокурора Красноярского края.