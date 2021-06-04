В Красноярском крае прокуратура организовала проверку из-за возможного отравления детей в пришкольном лагере

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В Красноярском крае прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о возможном отравлении детей в пришкольном лагере СОШ№24. В пресс-службе ведомства сообщили, что 3 июня к медикам обратились 6 детей вместе с родителями.

К счастью, школьникам не потребовалась госпитализация, были взяты анализы, сейчас дети дома, но их здоровье на контроле у врачей.

Примечательно, что питанием в пришкольном лагере занимается компания «Развитие», организовавшая питание в школах, где массово травились ученики.

Сейчас ситуация находится на контроле у прокурора Красноярского края. В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе.

Также к проверке присоединились и сотрудники Роспотребнадзора, отправившиеся на место ЧП с целью выяснить все обстоятельства.

Напомним, что с конца февраля в Красноярске стали поступать сообщения об учениках, которые заразились иерсиниозом (его переносят грызуны, источник заражения салат из свежих овощей). Более 20 школ Советского и Октябрьского районов города, 115 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет. Заведено несколько уголовных дел, деятельность поставщиков продуктов и других причастных компаний приостановлена. Расследование продолжается.