В Хакасии вынесли приговор «неугомонному Гоше», забившему насмерть своего знакомого Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии вынесли приговор антигерою абаканских дорог, прозванному «неугомонным Гошей». Он знаменит тем, что за несколько лет заработал более сотни различных штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Мужчина любил садиться за руль с нетрезвом виде и гонять по улицам Абакана, удирая от дорожных полицейских.

Но свой нынешний срок – 8,5 лет – он получил не за гонки на дорогах, а за убийство. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 31-летний Георгий М. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю, повлекшем по неосторожности его смерть, краже и угоне автомобиля

В ночь с 14 на 15 мая 2020 года подсудимый был в гостях у своего знакомого, где компания выпивала спиртное. Одна из женщин упрекнула своего «бывшего», что когда они жили вместе, он нередко бил ее. Подсудимый решил заступиться за нее и проучить обидчика. Во дворе дома разыскал палку и избил ею пострадавшего, фактически – забил его до смерти. Тело нашли на следующее утро.

После расправы подсудимый в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своей знакомой и катался, пока его не остановил наряд ДПС. И где-то в промежутке между этими двумя преступлениями «неугомонный Гоша» успел украсть из подъезда жилого дома велосипед стоимостью 5 тысяч рублей.

Наказание, которое ему вынес суд города Абакана, он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в сумме около 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, а это значит, что у сторон есть время на его обжалование.

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- Вы бы только знали, как он нам надоел, этот Гоша, - еще в 2016 году рассказывал «Комсомолке» сотрудник ГИБДД Абакана. Имени просил не называть, поскольку говорил не по уставу, а лично за себя и своих коллег. – Он же назло делает, вызов нам бросает: как зальется водкой по самые уши, так за руль и искать ближайший наряд ДПС, понятно зачем – в догонялки поиграть. А сколько раз он куда-нибудь врезался – то в столб, то в забор, то в другую машину. По встречке гонял. Мы уж думаем: «Ну, сломай ты себе руку, ногу, что-нибудь, чтобы никогда больше за руль не смог сесть». А он словно заговоренный, ему штрафы нипочем. Убьет кого-нибудь, это точно, не дай бог (подробнее).