В Красноярске загорелся утеплитель 24-этажного дома

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Пожар чуть не произошел накануне в 24-этажной высотке на Вавилова, 37Д в Кировском районе Красноярска. В 16:28 часов в МЧС поступило сообщение о возгорании. Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что тлеет утеплитель дома между 18 и 24 этажами.

Пожарные тут же начали эвакуировать жильцов с верхних этажей. Для предотвращения пожара сотрудникам МЧС пришлось снимать вентфасад здания и проливать утеплитель. В итоге обошлось без пострадавших и погибших – люди вернулись в свои квартиры.

В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что возгорание было потушено в 19:09 часов. От МЧС в тушении участие принимали 33 человека и 11 единиц техники.

Напомним, что самое известное загорание вентфасада в Красноярске произошло в сентябре 2014 года. Тогда загорелась обшивка 25-этажного дома на улице Шахтеров. Тогда огонь распространился очень быстро, охватив большую часть многоэтажки. Но обошлось без пострадавших.