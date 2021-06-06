«Могли бы простить»: жительница Красноярского края пожаловалась на действия полиции

Жительница Красноярского края пожаловалась на действия полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна история, которая произошла в 2020 году и была упомянута в докладе уполномоченного по правам человека в Красноярском крае. Населенный пункт упоминать не будем, в данной истории важен фактаж, а не география. Ведь подобное – явление не единичное, случается нередко.

К детскому омбудсмену обратилась мать 14-летнего подростка и пожаловалась на действия полиции. Школьник и его приятели выпили дома пиво и затем отправились на дискотеку. Однако там их задержали полицейские и доставили в отделение, где составили протокол. В результате подростка и его друзей поставили на учет в ПДН, а матери пришлось пережить неприятные моменты, когда ее вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних.

Женщина возмутилась: почему ребят задержали? За что? Им же всего по 14 лет, в полиции могли и простить на первый раз. «Почему других не задержали, которые на дискотеке выпивали, а моего забрали?».

Пришлось объяснить заявительнице, что сотрудники полиции действовали в рамках закона, что факты пьянки на дискотеке не подтвердились. И что мать несет ответственность за воспитание своего сына. И в данном случае ей нужно внимательно контролировать его досуг.

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