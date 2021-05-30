В Красноярске бабушка пожаловалась «наверх» на полицейских, задержавших ее внучку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске (или другом городе края, не уточняется) пожилая женщина возмутилась действиями полицейских, которые задержали ее 17-летнюю внучку и доставили в отдел, а затем вызвали туда и саму бабушку. Полицейские составили протокол об административном правонарушении за то, что девушка курила в подъезде в компании друзей.

В общем женщине, которая является опекуном девушки, пришлось пережить немало неприятных моментов, но она посчитала, что полицейские были неправы. И поэтому обратилась с жалобой на них к уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае. Стали разбираться – и бабушка узнала еще более неприятные вещи. Например, что внучка с компанией периодически устраивают в подъезде курилку, шумят. Жильцы не раз делали им замечания, но те никого не слушали. В конце концов соседи подключили полицию.

- Опекун была ознакомлена нами с результатами проверки по ее обращению, выразила свое согласие с принятыми мерами и признала необходимость проведения с внучкой

воспитательной работы, - прокомментировала эту историю детский омбудсмен Ирина Мирошникова.