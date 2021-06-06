В Красноярском крае двух бухгалтеров полиции обвиняют в крупном мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух бухгалтеров отдела полиции Курагинского района заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Должностное преступление выявила служба собственной безопасности. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

По предварительной версии следствия главный бухгалтер и ведущий бухгалтер начисляли заработную плату на счет, открытый на имя одного из сотрудников отдела полиции. При этом банковская карта находилась у подозреваемых. Так продолжалось в течение 2019 года и за это время ужалось похитить более 2,4 миллионов рублей, которыми женщины распорядились по своему усмотрению.

В пресс-службе полиции добавили, что в настоящее время главный бухгалтер отстранена от исполнения служебных обязанностей. Если ее вина подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции. Ведущий бухгалтер, находящаяся на гражданской должности, уволена по собственному желанию в феврале 2021 года.

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