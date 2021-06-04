В Туве обнаружили сибирскую язву: введен карантин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве зафиксирован случай заболевания сибирской язвой. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил врио главы Тувы Владислав Ховалыг:

- Земляки, для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания – менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным.

Для выяснения причин заражения в село направлена межведомственная комиссия. Там проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Специалисты отбирают пробы, которые позволят дать компетентное заключение относительно ситуации. После этого правительство республики примет решение о дальнейших действиях.

Добавим, что источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, у которых болезнь протекает в генерализованной форме.

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