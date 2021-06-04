ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах

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В рамках ПМЭФ-2021 ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились создать универсальную региональную программу поддержки ипотечных заемщиков. Ее условия предполагают возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Проект планируется разработать к 4 кварталу 2021 года, его условия будут едиными для всего рынка.

В настоящее время в России, по данным ДОМ.РФ, реализуется более 240 региональных жилищных программ. Все они охватывают разные территории страны и категории клиентов, а условия их предоставления значительно отличаются друг от друга. У заемщиков не всегда есть возможность получить меры поддержки в режиме «одного окна», в этом сегменте нет единого технического оператора. В результате, к участию в программах допускается ограниченный круг банков-кредиторов, что существенно сокращает число потенциальных клиентов таких программ.

«ДОМ.РФ» и ВТБ планируют разработать принципы универсальной региональной программы поддержки заемщиков, для которых будет сформирован единый инструментарий и определены четкие правила участия. Стороны намерены создать простой механизм подключения и работы с таким субсидированием. В ВТБ считают, что необходимо объединение многочисленных региональных программ в единый проект с одним техническим оператором Это позволит российским семьям получать реальную поддержку в своем регионе.