ВТБ и Росреестр планируют полностью оцифровать сделки с недвижимостью

ВТБ и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планируют полностью перейти на электронное взаимодействие и перевести все регистрационные действия по объектам недвижимости в цифровой формат. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевым направлением в рамках соглашения станет развитие digital-сервисов для заемщиков, переход на электронные закладные для всех видов ипотечных сделок, модернизация и упрощение сервиса электронной регистрации. Совместная работа не ограничится только разработкой технологий для регистрационных действий клиента без визита в МФЦ. Предполагается объединить усилия для популяризации онлайн-сервисов, обеспечить безопасность применяемых технологий, консолидировать активности по совершенствованию и развитию законодательной базы, упростить документооборот между участниками процесса.

- Рынок недвижимости в России в последний год переживает настоящий «бум». Растет число сделок, в первую очередь – ипотечных, что приводит к повышенной нагрузке на регистрационные органы. Опыт пандемии ярко продемонстрировал, что для покупки недвижимости не обязательно приходить в банк, к застройщику или в МФЦ. Сделку с квартирой можно совершить полностью дистанционно. Стратегическая цель ВТБ состоит в том, чтобы клиенты по всей стране могли проводить в банке до 100% всех операций в короткие сроки и в цифровом виде, — отметил Анатолий Печатников.