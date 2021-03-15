Отравление школьников в Красноярске, последние новости на 15 марта 2021: три уголовных дела, розыск подозреваемой и штраф комбинату

С начала эпидемии иерсиниоза заразилось 115 школьников от 7 до 14 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

История набирает обороты. Не успели разобраться с предыдущими случаями отравления, а уже стало известно о новых. Напомним, с конца февраля в Красноярске стали поступать сообщения об учениках, которые заразились иерсиниозом (его переносят грызуны, источник заражения салат из свежих овощей). Более 20 школ Советского и Октябрьского районов города, 115 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет. Казалось бы, Роспотребнадзор, прокуратура, следком сработали оперативно. По своим линиям все провели проверки и приняли меры. В том числе – выявили цепочку от поставщика овощей до подачи на стол. Овощи изъяли, работу комбината приостановили. Начали проверку по школам и другим учебным заведениям – а в каких условиях вообще кормят детей? Казалось, заразе поставили локальный заслон. Но...

Еще 17 детей отравили, на этот раз – в Железногорске. В «школе космонавтики». 12 марта вечером они поужинали, а 13 марта схватились за животы. Трем стало так плохо что их увезли в больницу. Что стало причиной – пока не известно, продукты на экспертизе. Но известно, что поставщик тот же, что и фигурирует в деле об отравлении в Красноярске – Центр питания.

Тем временем, вся история начинает напоминать печальный детектив. В розыск объявили 47-летнюю Елену Безруких, директора ООО «Респект» - эта компания проводила первичную обработку и упаковку овощей для школ (а получала их от другого фигуранта дела – СПК «Аленушка», на чьих складах обнаружен иерсиниоз.

Скрывается ли она намеренно, или не отзывается на звонки следователей по другим причинам, пока неизвестно. Звонить, если кому-то что-то известно, нужно по телефонам (8-391) 227-06-45.

И это еще не все. Проблемы и проверки в городе вышли за пределы края. В Ачинске оштрафовали на 60 000 комбинат школьного питания. Как сообщает Роспотребнадзор, специалисты нашли множественные нарушения в работе предприятия. В списке нарушений несколько пунктов. Не было составлено индивидуальное меню для детей, которым необходимо особое, диетическое и лечебное питание. Не контролировалась температура еды, которую отдавали детям, нарушались технологии производства, режима хранения и контроля. Также комбинат умудрялся реализовывать продукцию, с истекшим сроком годности.

15 марта на совещании с вице-премьерами о проблеме школьного питания высказался глава правительства РФ Михаил Мишустин:

- В последнее время были случаи отравления детей отравления детей в школьных столовых. Самый крупный - в Красноярском крае. Некоторые ребята оказались в больнице. Конечно, это недопустимо. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой.

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