В суд направили дело грабителя, напавшего на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Зыково, который напал на ветерана Великой Отечественный войны, с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-службе краевого суда. Напомним, 3 апреля сельчан потрясло циничное преступление: мужчина пришел в квартиру к пожилому 95-летнему человеку и потребовал от него деньги. Получив отказ, начал избивать. В конце концов забрал 20 тысяч рублей и скрылся. На пороге пригрозил, что еще вернется.

Задержали подозреваемого через пару дней, 6 апреля. После предъявленных ему улик он признался во всем. За грабеж, совершенный с применением насилия, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, что 4 апреля поселок Зыково под Красноярском потрясло необъяснимое по своему цинизму преступление. Неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина в его же квартире. Мужчина избил 95-летнего пенсионера и забрал 20 тысяч рублей, а уходя, пригрозил, что вернется (подробнее).