В Красноярске Академгородок и Удачный соединит эко-тропа Фото: Мария ЛЕНЦ

Академгородок и Удачный соединит эко-тропа. Ее оборудуют на том месте, где сейчас проходит стихийная тропинка – очень неудобная, отвесная, сыпучая, в дождь непригодная. И в целом планируется благоустроить территорию Красивого берега, привести ее в порядок и сделать местом массового посещения для гостей и жителей города.

Об этом сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. К слову, идея понравилась губернатору Александру Уссу.

- Так что наша команда планируют заняться этим новым проектом в перспективе ближайших двух лет (к следующему лету). В рабочей версии видим это так: небольшой визит-центр с общественным туалетом (ближе к конечной остановке), несколько экотроп (без асфальтового покрытия), освещение, лавочки, урны, перила по монастырской тропе и небольшая смотровая на утесе. Приложим все усилия, чтобы это было максимально деликатно вписано в это пространство, ведь самое красивое здесь есть и без нашего вмешательства, - рассказала Юлия Верхушина.

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