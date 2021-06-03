В Красноярске после ремонта открыли смотровую площадку на Николаевской сопке. Фото: агентство по туризму

В Красноярске после ремонта открыли смотровую площадку на Николаевской сопке. Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Напомним, что в первый раз площадка открылась в конце марта и сразу же привлекла к себе внимание красноярцев. Но как оказалось, там много недоделок. В частности, отсутствовало асфальтовое покрытие. Вскоре объект закрыли для ремонта и дальнейшего благоустройства.

Вот что там сделано: исправлен брак в работе, вставлено новое стекло, которое было разбито, уложили асфальт на участке грунтовой дороги, которая непосредственно примыкает к смотровой. А еще оформили и засеяли газоны, посадили живую изгородь из кустарников, установили дополнительную навигацию.

В планах остается откапиталить полностью дорогу от улицы Биатлонной до смотровой в июле-августе и обустроить тротуар. И если будет необходимо, обустроят еще и пешеходную лестницу.