Самая длинная лестница России появится в Красноярске. Фото из проекта, портал госзакупок

Самая длинная лестница России появится в Красноярске, на Торгашинском хребте. Ее длина составит 1100 метров. Точка отчета нового туристического маршрута – от санатория «Гренада», конец – вершина хребта. Информация об этом появилась на портале госзакупок, власти объявили тендер на поиск подрядчика, который возьмется за строительство объекта сразу после подписания контракта и завершит его к 1 ноября этого года. Сроки сжатые, торги состоятся уже в следующий понедельник 7 июня. Начальная цена контракта составляет 47 миллионов 57 тысяч рублей.

Согласно проекту, 1668 ступеней будут металлическими, перила – из дерева (конкретно – лиственницы). И конструкция должна будет оборудована подсветкой. В нескольких местах установят лавочки, сделают смотровые площадки. А на самом верху сделают благоустроенную видовку. Одним словом, маршрут для тех, кто давно мечтает побывать на Торгашинском хребте, но пока не решился сделать это по крутому склону или по обходному пути.