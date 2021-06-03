«Классика на Дворцовой»: триумфальное возвращение события можно посмотреть только в Wink

Фото: Владимир Черенков

Грандиозный концерт «Классика на Дворцовой» из Санкт-Петербурга в записи можно посмотреть в специальном разделе видеосервиса Wink. В мае 2021 года это масштабное шоу вернулось в привычном и уже любимом многими формате — событие прошло под открытым небом на главной площади города, в присутствии тысяч зрителей.

Проект реализован Некоммерческим партнерством «ДансеОупен фестиваль» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. «Классика на Дворцовой» проводится уже девятый раз и ее можно назвать самым ярким музыкальным событием в честь празднования Дня города. В 2021 году на сцене выступили выдающиеся оперные исполнители Притти Йенде (сопрано), Чарльз Кастроново (тенор), ЭнджелБлю (сопрано), Джозеф Каллея (тенор), Эрвин Шротт (бас-баритон), Анна Горячёва (меццо-сопрано) и молодые артисты санкт-петербургских театров. Волшебство звучания музыкальных инструментов создавал Академический симфонический оркестр Петербургской Филармонии под управлением одного из самых востребованных молодых дирижеров России Дениса Власенко.За танцевальную часть программы отвечалиартисты Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой «ТОДЕС», а также — впервые за историю—Московский Мюзик-Холл и другие коллективы.

Фото: Владимир Черенков

С 2019 года оперный концерт в честь дня рождения Петербурга — не только в телеэфире, но и онлайн — смотрит вся Россия. Это стало возможно благодаря генеральному партнеру шоу — компании «Ростелеком», которая развивает видеосервис Wink.