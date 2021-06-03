В Красноярске полиция просит горожан не приближаться к подтопленным набережным Фото: Мария ЛЕНЦ

К 8 часам утра 3 июня уровень воды в Енисее в черте города повысился до отметки 4 метра 04 сантиметра. Горожане устроили настоящее паломничество на набережные, делают селфи, устраивают импровизированные пикники, катаются на слипах и лодках. Однако все это небезопасно, предупреждает городская полиция.

В рамках профилактики несчастных случаев сотрудники ведомства, в том числе туристической полиции, патрулируют прибрежные территории, которые сейчас находятся в центре внимание горожан.

- Гражданам напоминают, куда они могут обратиться в случае обострения паводковой ситуации, вручают листовки с телефонами экстренных служб и адресами эвакуационных пунктов. Кроме того, сотрудники полиции совместно с представителями МЧС разъясняют местным жителям правила поведения на водоемах и вблизи них в период таяния льда, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Уточним, что запрещено не само пребывание на набережной – красноярцы могут приезжать и проводить время здесь. Тем более, что такие события, как наводнение, случаются не часто, в последний раз было в 2006 году. Не рекомендуется заходить в воду ради острых ощущений и эффектных фотографий.