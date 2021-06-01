Самолёт с вахтовиками вернулся в Игарку из-за неисправности правого двигателя

No_title Фото: Мария ЛЕНЦ

Чартерный рейс борта АН-24 Игарка-Диксон прервался из-за сработавшего датчика правого двигателя. Самолёт вернулся в аэропорт вылета по решению командира судна. Как заявили корреспонденту «Комсомольской правды» представители авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме.

- Борт АН-24 в аварийной посадке не нуждался, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Игарки. Все прошло в штатном режиме, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, - сообщили в «Красавиа»

На борту самолёта было 33 пассажира и 4 члена экипажа. Вахтовые рабочие размещены в гостинице, их на остров Диксон отвезет резервный борт, который прибудет в Игарку 2 июня. Неисправным самолётом сейчас занимается команда специалистов, которая пытается выяснить, что же именно послужило причиной срабатывания датчиков.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку по факту данного происшествия. Специалисты выяснят, как исполнялось законодательство о безопасности полётов.

Напомним, что в середине мая в один из двигателей самолёта, летевшего из Новосибирска в Норильск, попала птица во время полёта. Повреждения были обнаружены уже во время послеполетного осмотра - погнутость двух лопаток вентилятора по передней кромке, повреждение трех и отсутствие одной проставки между лопатками статора. Рейс был задержан на 7,5 часов.