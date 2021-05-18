В двигатель самолёта, летевшего из Новосибирска в Норильск, попала птица

В двигатель самолета, летящего в Норильск, попала птица Фото: Мария ЛЕНЦ

В один из двигателей самолёта, летевшего из Новосибирска в Норильск, попала птица во время полёта. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, во время послеполётного осмотра были обнаружены повреждения - погнутость двух лопаток вентилятора по передней кромке, повреждение трех и отсутствие одной проставки между лопатками статора.

Самолёт А-320 компании S7, выполнявший рейс S75303 Новосибирск (Толмачево) – Норильск, приземлился в Красноярском крае 17 мая в 4:43 утра по местному времени. Самолёт должен был развернуться и лететь обратно в Новосибирск, но после осмотра было принято решение отстранить воздушное судно от перелета из-за повреждений в одном из двигателей.

Пресс-секретарь авиакомпании S7 Ирина Дунькова подтвердила корреспонденту «Комсомольской правды», что самолёт был снят с рейса.

- 17 мая 2021, при выполнении предполетного осмотра самолета, который должен был выполнять рейс S7 5304 Норильск-Новосибирск, были обнаружены следы попадания птицы в один из двигателей. Было принято решение о замене самолета. Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт из Новосибирска. Задержка вылета составила 7 часов 30 минут. Резервный борт успешно вылетел в 09:35 (UTC). Пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, - рассказала Ирина в беседе с корреспондентом «КП».

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