Красноярцы повстречали змею на автобусной остановке

Фото: ТВК

Жители Красноярска повстречали змею на автобусной остановке. Фотографией пресмыкающегося, выползшего из-под автобуса, очевидцы поделились с редакцией «ТВК». Как пояснили красноярцы, необычного гостя на улице города они заметили утром 1 июня.

Оказалось, что пока водитель осматривал на остановке свой автобус, из-под транспорта выползла змея. Пресмыкающееся мужчина запечатлел на фото, но трогать руками не стал, мало ли что. На снимке непонятно, что это за змея, скорее всего это уж или гадюка.

Напомним, что в Красноярске можно встретить 4 вида змей – ужа, полоза, гадюку и щитомордника. Первые два не ядовиты, укус двух других вызовет серьезные отеки. Трогать неизвестное пресмыкающееся при встрече не стоит, последствия могут быть самые разные, ведь никто не знает, как организм отреагирует на укус. Поэтому самым оптимальным решением будет просто дать змее уползти.

Если всё же случилось так, что змея напала и укусила, то нужно срочно выпить антигистаминные препараты и вызвать скорую помощь. Подробнее о том, что нужно и чего не стоит делать при встрече со змеёй можно прочитать здесь.