В Красноярском крае за неделю от укусов клещей пострадали почти 1,5 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за неделю на присасывания клещей в Красноярском крае пожаловался 1 441 человек. С начала сезона – 4 696.

За неделю в регионе клещевой энцефалит заподозрили у 15 человек, у троих диагноз подтвердился. Больных боррелиозом, эрлихиозом и анаплазмозом на прошедшей неделе не выявили.

Продолжаются исследования клещей на различные заболевания:

- 1,8% из 951 проверенного паразита, оказались переносчиками энцефалита;

- 43,6% из 929 – переносчики боррелиоза (болезни Лайма);

- 2,9% из 1193 – переносчики анаплазмоза;

- 5,5% из 1993 – переносчики эрлихиоза.

В Красноярске за неделю от укусов клещей пострадали 375 человек, а с начала сезона 1 395. Еще 8 красноярцам поставили предварительный диагноз – клещевой энцефалит. С начала сезона данную инфекцию выявили у 23 человек.

Больше всего клещей за неделю специалисты нашли на красноярских Столбах – 79 клещей на километр и на станции Снежница – 30 клещей на километр.

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