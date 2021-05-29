В Красноярском крае за неделю от укусов клещей пострадали почти 1,5 тысячи человек
Фото: Мария ЛЕНЦ
Так, за неделю на присасывания клещей в Красноярском крае пожаловался 1 441 человек. С начала сезона – 4 696.
За неделю в регионе клещевой энцефалит заподозрили у 15 человек, у троих диагноз подтвердился. Больных боррелиозом, эрлихиозом и анаплазмозом на прошедшей неделе не выявили.
Продолжаются исследования клещей на различные заболевания:
- 1,8% из 951 проверенного паразита, оказались переносчиками энцефалита;
- 43,6% из 929 – переносчики боррелиоза (болезни Лайма);
- 2,9% из 1193 – переносчики анаплазмоза;
- 5,5% из 1993 – переносчики эрлихиоза.
В Красноярске за неделю от укусов клещей пострадали 375 человек, а с начала сезона 1 395. Еще 8 красноярцам поставили предварительный диагноз – клещевой энцефалит. С начала сезона данную инфекцию выявили у 23 человек.
Больше всего клещей за неделю специалисты нашли на красноярских Столбах – 79 клещей на километр и на станции Снежница – 30 клещей на километр.
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