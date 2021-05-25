Волчица, пойманная в центре Красноярска, умерла от укуса клеща

Фото: скрин из видео мэрии Красноярска

Как сообщает ТВК со ссылкой на краевой Ветнадзор, у волчицы был диагностирован пироплазмоз. Это сезонная инфекция, которая переносится клещами. Обычно от заболевания страдают домашние собаки, но порой она поражает диких лис, енотов и волков.

Течение болезни характеризуется повышением температуры до 42 градусов. Животное становится вялым, пропадает аппетит, слабеют до такой степени, что буквально не могут передвигаться. Больного зверя можно спасти, если быстро взять анализы и немедленно начать лечение. Но для волчицы все закончилось фатально.

Кроме того, сообщается, что животное проверяли и на бешенство, но оба анализа оказались отрицательными. Однако это не последний тест на бешенство. Специалисты решили проверить волчицу способом биопробы. Результат исследования станет известен в течение месяца.

Напомним, что волчицу поймали в центре Красноярска 9 мая. Животное долгое время сидело на цепи, и, по всей видимости, сбежало от своих «хозяев». Зверя поместили в приют и принялись искать для нее новый дом, но не успели. Уже 20 мая волчица погибла.