В Красноярском крае впервые в сезоне выявили случай заболевания клещевым боррелиозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора сообщают, что в последние 5 лет в регионе каждый сезон регистрируется от 157 до 371 случая заболевания клещевым боррелиозом. В каком именно районе края была выявлена болезнь Лайма не уточняется.

Болезнь Лайма (боррелиоз) – одна из самых опасных зараз, распространяемых клещами. Она поражает нервную систему, ткани суставов, сердца и кожу.

Коварность болезни в том, что симптомы могут исчезнуть уже через несколько дней после появления, но инфекция не уходит и продолжает наносить вред, что может привести к летальному исходу.

Кроме того, с начала сезона в Красноярском крае зафиксировано уже 11 случаев предварительного диагноза клещевой энцефалит. 9 из них – в Красноярске.

В Роспотребнадзоре напоминают, что после обнаружения присосавшегося клеща, удалить его необходимо как можно быстрее. Паразита же нужно отправить на исследование.

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