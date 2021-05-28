До окончания голосования за скверы остается два дня

Благоустройство набережной Качи Фото: Мария ЛЕНЦ

В тройке лидеров остаются правобережная набережная за ДК им. 1 мая (13 938 голосов), сквер по ул. Полтавская, 32 (13 711 голосов) и сквер по ул. Робеспьера, 19 (11 404). На четвертом месте – набережная р. Кача (6 625 человек). За территорию по ул. Павлова, 40-42 проголосовал 4 871 человек, ул. Киренского, 122 – 4 290, за бульвар на пр. Ульяновский – 3314 человек, бульвар на ул. Краснодарской отдано 2 418 голосов.

Общероссийское голосование за объекты, которые должны быть благоустроены в 2022 году, завершится 30 мая.

В голосовании от Красноярска принимают участие 15 территорий.

Железнодорожный район:

- Сквер по ул. Новая Заря, 8

- Сквер по ул. Робеспьера, 19

Кировский район:

- Сквер Школьный по ул. им. газеты «Пионерская правда» (от ул. Щорса, 75 до ул. Кутузова, 86)

- Сквер по ул. Академика Павлова, 40–42

Ленинский район:

- Правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая

- Парк 1 Мая от набережной р. Енисей до Дворца водного спорта

Октябрьский район:

- Сквер по ул. Академика Киренского, 122

- Сквер по ул. Высотной – ул. 2-й Хабаровской

Свердловский район:

- Сквер по ул. Полтавской, 32

- Сквер по ул. Александра Матросова, 30/1–30/2

Советский район:

- Бульвар по пр-ту Ульяновскому

- Сквер в мкрн Солнечном по пр-ту Молодежному (3-й этап)

- Бульвар по ул. Краснодарской

Центральный район:

- Сквер Геодезистов по ул. Водянникова, 1

- Набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского)

Благоустройство восьми объектов-лидеров будет выполнено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Проголосовать за общественное пространство могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого создан специальный сайт: https://24.gorodsreda.ru/

Для тех, кто не пользуется интернетом, в популярных торговых центрах и общественных пространствах работают волонтеры. Они помогут воспользоваться платформой для голосования с помощью планшетов.

Процедура участия в голосовании проста. Однако для легитимности необходимо сообщить свои данные – фамилию, имя, отчество и номер телефона. Подтвердить их нужно будет либо по номеру телефона, либо через сайт госуслуг.