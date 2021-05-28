Исполнительному директору «Сибиряка» Константину Егорову продлили арест на два месяца

Константин Егоров проходит по уголовному делу о мошенничестве. Фото: ЧП-Красноярск, телеграм-канал «СИБИРЯК»

Исполнительному директору крупнейшей в Красноярске строительной компании «Сибиряк» и сыну Владимира Егорова, Константину, продлили меру пресечения. Центральный районный суд 27 мая вынес решение, что он остается в СИЗО еще 2 месяца – до 29 июля.

Напомним, что Константин Егоров проходит по уголовному делу о крупном мошенничестве, допущенном при строительстве и поставках медоборудования в ходе реконструкции Красноярской краевой клинической больницы. Дело было возбуждено в январе этого года после того, как вскрылись факты несоответствия поставленного оборудования и того, что было заказано изначально. Вместо дорогого корейского – менее дорогое китайское (и качество, соответственно, хуже). Разница цен составила более 112 миллионов рублей. Вместе с Егоровым-младшим под подозрением находится и директор компаний, занимавшихся поставкой оборудования.

Константина Егорова задержали в начале апреля в аэропорту Геленджика, затем доставили в Красноярск.