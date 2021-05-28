Фото затопленной набережной Енисея в Красноярске 2021 опубликовала мэрия

Фото: мэрия Красноярска

Пресс-служба городской администрации предупреждает жителей города о подтоплении. Также мэрия опубликовала фото затопленной набережной Енисея в Красноярске 2021.

По информации Енисейского бассейнового водного управления, с 28 мая будут поэтапно повышать сброс воды Красноярской ГЭС. Величина сбросов увеличится до 4-6 тысяч кубометров.

Фото: мэрия Красноярска

Так, 28 мая уровень воды в Енисее увеличился на 10 сантиметров. Некоторые участки левобережной набережной оказались под водой. В самых затопленных участках установлены ограждения. Мэрия призывает горожан не заходить за них.

В пресс-службе городской администрации добавляют, что мониторинг паводковой ситуации продолжается ежедневно. Сейчас угроз затопления домов нет. При нахождении в непосредственной близости к берегу Енисея, необходимо соблюдать осторожность.

Фото: мэрия Красноярска

Номера оперативных служб:

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112;

ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.