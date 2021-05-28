В Канске пьяный подросток на ВАЗе снес автобусную остановку. Фото: ГИБДД

В Канске 17-летний подросток на автомобиле ВАЗ снес автобусную остановку. Как сообщает ГИБДД, произошло это сегодня, 28 мая, около 8 часов утра. По предварительной версии автомобиль мчался по улице Линейной в сторону поселка Строителей. Водитель не справился с управлением и влетел на скорости в сооружение. К счастью, на тот момент там не было пассажиров. Что касается лихача, прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что он пьян. Прибор показал 0,62 мл/л. Теперь за «подвиги» несовершеннолетнего будут его родители.

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