Восьмиклассница из Красноярского края угнала и разбила автомобиль старшего брата Фото: Мария ЛЕНЦ

Дело было в Ачинске. Несколько дней местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне. Молодой человек не обнаружил автомобиль на привычном месте.

Оказалось, что ночью 14-летняя сестра заявителя решила покататься на машине брата. Школьница дождалась пока родственник уснет, взяла ключи от его ВАЗа и поехала кататься по городу. Без происшествий не обошлось. В какой-то момент девочка не справилась с управлением и врезалась в столб. Как ни в чем не бывало, она вернулась домой, положила ключ на место, а утром отправилась в школу.

- Дознавателями МО МВД России «Ачинский» в отношении несовершеннолетней угонщицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - передают в ведомстве.