«Держали на цепи»: в центре Красноярска поймали ручную волчицу в ошейнике

Фото: скриншот из видео мэрии

Настоящую дикую волчицу поймали 9 мая в центре Красноярска. Она бродила по городу, словно обычный дворовый пес. Ее заметили местные жители и передали информацию полиции и специалистам. Информация подтвердилась, животное действительно оказалось волком, а не похожим на него псом.

Дикая собака не нападала на людей, скорее наоборот, сторонилась, но без какого-либо страха. Кроме того, зверь был в ошейнике. Судя по всему, волчица сбежала от своих хозяев и рыскала по городу в поисках еды.

Зоозащитники предполагают худшее:

- У нас большие опасения за её судьбу, для её полноценной жизни нужен большой вольер, ей не место в собачьем приюте в клетке. Для чего её кто-то держал и для чего использовали неизвестно, но подозреваем, что ничего хорошего в её жизни не было.

Как сообщают в мэрии Красноярска, волчицу отловили и поместили в приют. Специалисты предположили, что зверя держали на цепи. Сейчас разыскиваются хозяева животного.