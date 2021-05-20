Волчица, пойманная две недели назад в центре Красноярска, погибла

Фото: скриншот с видео администрации

В Красноярске погибла волчица, пойманная две недели назад в центре города. Как сообщают в мэрии, лесной хищнице резко стало плохо, специалисты пытались ей помочь, но, увы, справиться с её состоянием не смогли.

- Сейчас в приюте, где волчица проходила карантин, работает комиссия с участием специалистов администрации города, ветнадзора и другими ведомствами. Причину смерти животного установит экспертиза, - отмечают в администрации Красноярска.

Напомним, что настоящую дикую волчицу поймали 9 мая в центре Красноярска. Она бродила по городу, словно обычный дворовый пес. Ее заметили местные жители и передали информацию полиции и специалистам. Информация подтвердилась, животное действительно оказалось волком, а не похожим на него псом.

До недавнего времени у лесной хищницы было все хорошо. Она находилась на попечении одного из городских приютов, получала необходимую ей помощь, в том числе и медицинскую. За животным ухаживали профессионалы – правильное питание, длительные прогулки. Пристроить её планировали в добрые и заботливые руки. Шли переговоры с зоопарками.