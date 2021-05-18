«Только в профессиональные руки»: в администрации рассказали о дальнейшей судьбе волчицы, найденной в центре Красноярска

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У найденной в центре Красноярска волчицы всё хорошо, сейчас животное получает всю необходимую помощь и 20-дневный карантин. Как сообщили в мэрии, специалисты уже подыскивают лесной хищнице постоянный дом.

- Скорее всего, это будет один из зоопарков. Сейчас идут переговоры, какой именно зоопарк примет красноярскую волчицу. Ясно одно — это животное отдадут только в добрые и профессиональные руки. Это можно будет сделать не раньше, чем завершится период обязательного карантина, - рассказывают в администрации Красноярска.

Сейчас хищница находится на попечении одного из городских приютов. У волчицы всё хорошо, она получает необходимую ей помощь, в том числе и медицинскую. За животным ухаживают профессионалы – правильное питание, длительные прогулки.

Напомним, что 9 мая в центре Красноярска одинокая волчица бродила по улицам, словно дворовой пёс. Её заметили местные жители и обратились в полицию. Лесная хищница не нападала на людей и была в ошейнике.