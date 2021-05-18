В Красноярском крае неизвестный «заминировал» станцию Канск-Енисейский, чтобы увидеться со своим приятелем

Скриншот: МВД

Вечером 17 мая в Красноярском крае неизвестный мужчина «заминировал» жд-станцию Канск-Енисейский. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, на номер 112 поступил звонок от местного жителя. Он рассказал, что на вокзале заложено взрывное устройство.

Правоохранители немедленно выехали на место ЧП, все находящиеся на станции пассажиры и работники были эвакуированы, полицейские приступили к обследованию здания и всей прилегающей территории. Оказалось, что сообщение было ложным – никаких взрывных устройств на станции Канск-Енисейский не было обнаружено.

Сотрудники МВД начали поиск мужчины, сообщившего о ложном минировании. Личность звонящего удалось установить довольно быстро, им оказался 33-летний житель города Канска.

Горожанин долго отпираться не стал. Он был слегка «навеселе», когда пришел на станцию повидаться с другом. Приятеля своего он там не застал, поэтому решил «ускорить» его поиски. С хулиганскими мотивами мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о взрывном устройстве, а затем отправился на лавочку перед вокзальной площадью, ждать, когда к нему выйдет друг. Приятель «лже-минера» так и не появился, но зато вышли сотрудники полиции и задержали звонившего.

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