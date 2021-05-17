«Полиция? Я убил ее»: в Красноярском крае девушку едва не задушили прямо в детском саду

В Красноярском крае девушку едва не задушили прямо в детском саду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае молодую женщину едва не задушили прямо в детском саду. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из телеграмм-канала «112». Населенный пункт источник не называет. Только лишь сообщает, что потерпевшая работала в дошкольном учреждении сторожем.

Предварительно известно, что между мужчиной и женщиной произошла ссора, они расстались по ее инициативе. Обида и ревность подхлестнули брошенного сожителя, он пришел выяснять отношения. Но общего языка они не нашли, разговор не задался.

Тогда ревнивец задушил молодую женщину. А когда она перестала сопротивляться, он решил, что она умерла, и набрал телефон полиции. К счастью для потерпевшей, ее спасли. Она госпитализирована, находится в коме. Врачи прогнозов не дают, но надежда есть всегда.

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