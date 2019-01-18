В Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела
Трагедия в Ужуре: мужчина расправился со своей женой прямо на ее рабочем месте. А затем сам погиб от огнестрельного ранения. Как сообщили Новости ТВК со ссылкой на и.о. руководителя следственного отдела СК России по Ужурскому району Егора Шаманаева, все произошло 17 ноября около 9 часов утра.
Застрелил жену. Видео: телеканал Енисей.Соцсети
Предварительно установлено, что мужчина пришел в магазин, где работала его супруга, чтобы поговорить. Они удалились в подсобку, но там вместо примирения произошла ссора. Мужчина вытащил обрез ружья и выстрелил жене в голову. Она умерла на месте.
Затем подозреваемый вышел из магазина с обрезом в руках – этот момент попал на камеру уличного наблюдения, которая установлена на магазине. Мужчина поздоровался с прохожими, перешел дорогу и направился по улице вдаль. И там прогремел второй выстрел.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, идет следствие.