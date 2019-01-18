СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-18T14:33:08+03:00

В Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела. Стоп-кадр видео

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Трагедия в Ужуре: мужчина расправился со своей женой прямо на ее рабочем месте. А затем сам погиб от огнестрельного ранения. Как сообщили Новости ТВК со ссылкой на и.о. руководителя следственного отдела СК России по Ужурскому району Егора Шаманаева, все произошло 17 ноября около 9 часов утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/687004" frameborder="0"></iframe> Застрелил жену. Видео: телеканал Енисей.Соцсети

Предварительно установлено, что мужчина пришел в магазин, где работала его супруга, чтобы поговорить. Они удалились в подсобку, но там вместо примирения произошла ссора. Мужчина вытащил обрез ружья и выстрелил жене в голову. Она умерла на месте.

Затем подозреваемый вышел из магазина с обрезом в руках – этот момент попал на камеру уличного наблюдения, которая установлена на магазине. Мужчина поздоровался с прохожими, перешел дорогу и направился по улице вдаль. И там прогремел второй выстрел.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, идет следствие.