2019-01-18T14:33:08+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела

И все это – на глазах шокированных очевидцев [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Трагедия в Ужуре: мужчина расправился со своей женой прямо на ее рабочем месте. А затем сам погиб от огнестрельного ранения. Как сообщили Новости ТВК со ссылкой на и.о. руководителя следственного отдела СК России по Ужурскому району Егора Шаманаева, все произошло 17 ноября около 9 часов утра.

Застрелил жену. Видео: телеканал Енисей.Соцсети

Предварительно установлено, что мужчина пришел в магазин, где работала его супруга, чтобы поговорить. Они удалились в подсобку, но там вместо примирения произошла ссора. Мужчина вытащил обрез ружья и выстрелил жене в голову. Она умерла на месте.

Затем подозреваемый вышел из магазина с обрезом в руках – этот момент попал на камеру уличного наблюдения, которая установлена на магазине. Мужчина поздоровался с прохожими, перешел дорогу и направился по улице вдаль. И там прогремел второй выстрел.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске предприниматели не стали дожидаться сноса и сами разобрали павильоны
В Красноярске власти вновь взялись за уличных продавцов
Неофициально: министр экологии Красноярского края подал в отставку
Красноярские моржи опровергли слухи о запрете купания возле своей базы «Криофил»
В Крещенскую ночь в Красноярске перекроют несколько улиц
В Красноярске открываются новые автобусные маршруты – до аэропорта
На юге Красноярского края сняли редкого черного дятла
«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства
Сегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду
На окраине Красноярска рядом со школой полыхал прицеп от фуры
«Родины» больше нет: в Красноярске начали разбирать здание бывшего кинотеатр
Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Красноярске обсудили вопросы безопасности Универсиады