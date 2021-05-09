Александр Усс поздравил красноярцев с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

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Глава региона побывал у Мемориала Победы, где и записал поздравительное видео.

- Дорогие ветераны, уважаемые жители Красноярского края, земляки, от всей души поздравляю вас 76-й годовщиной ношей великой Победы. Этот святой для нас день навсегда останется олицетворением героического подвига нашего народа, напоминанием о неисчислимых жертвах, которые понес наш народ на этой войне и символом ратного подвига советского солдата.

Также Александр Усс пожелал добра здоровья и долгих лет жизни для ветеранов Великой Отечественной войны и мирного неба над головой для всех жителей Красноярского края.

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