Куда сходить на День Победы 9 мая 2021 в Красноярске: мероприятия для похода с детьми, концерты, выставки, кино

Куда сходить на День Победы 9 мая 2021 в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

9 мая 2021 отмечается один из главных праздников страны - День Победы. Несмотря на отмену массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, красноярцев ждут несколько сюрпризов в этот праздничный день. Рассказываем, куда сходить на День Победы 9 мая 2021 в Красноярске.

На улицах города

О традиционном шествии пока не объявлено, обычно оно начинается в 10.00 у Центрального парка.

Возможно, будет большой концерт на Театральной площади – это тоже традиция.

Точно известно, что 9 Мая в 13.00 в Центральном парке начнется праздничный концерт, будет играть духовой оркестр, для маленьких посетителей - детская программа.

Также точно известно, что «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет онлайн. Виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах.

Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учетом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертный полк онлайн» - https://2021.polkrf.ru. Можно повторить заявку прошлого года. Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны.

Кино 9 мая 2021 в Красноярске

12.00-13.45

На дорогах войны 12+

1958, Мосфильм, в ролях: Всеволод Санаев, Анатолий Кузнецов, Юрий Соловьёв, Ия Арепина

14.15-16.20

Пять дней, пять ночей 6+

1960, Мосфильм, в ролях: Всеволод Сафонов, Хайнц-Дитер Кнауп, Всеволод Санаев

16.50-18.50

Белорусский вокзал 0+

1970, Мосфильм, в ролях: Нина Ургант, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов

Дом дружбы народов Красноярского края

пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 100 "В

Ретроспектива "Военное кино: вчера и сегодня"

8 мая

Художественный фильм Кантемира Балагова «Дылда», в 2019 году картина получила награду на Каннском фестивале. Фильм рассказывает историю двух девушек, которые вернулись с фронта в послевоенный Ленинград. Героини пытаются привыкнуть к новой мирной жизни, когда вокруг и особенно внутри – руины.

9 мая в 14.00

Концерт ко Дню Победы. В кинозале выступит хоровой ансамбль «Musica Risoluta», артисты исполнят песни о войне и победе. После концерта состоится показ культовой ленты Михаила Калатозова «Летят журавли», в главных ролях: Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. В центре киноповести – трагическая история двух влюблённых, Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда. Картина «Летят журавли» стала шедевром операторского мастерства Сергея Урусевского.

10 мая

Ретроспективу продолжит фильм «Работа без авторства». История основана на фактах биографии немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого прошло при нацистском режиме, а юность — при коммунистическом.

Дои кино

Пр. Мира, 88

6 – 10 мая

Спектакли

А зори здесь тихие…12+

А зори здесь тихие. Фото: ТЮЗ

Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников.

ТЮЗ

8 мая, 15.00, 18.00

9 мая, 14.00, 18.00

Ленинградская симфония 12+

Символичная 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, реквием Моцарта, музыка современного композитора Алексея Сюмака, песня «Черный ворон», балет «Ленинградская симфония», записи из дневника Тани Савичевой — впервые все вместе соединятся в одно новое произведение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне. В спектакле задействованы более 50 артистов балета, 70 музыкантов, 60 артистов хора, солисты оперы.

Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

8 и 9 мая, 18.00

Билеты 300 - 700 рублей.

Выставки

День Победы на площади Мира 0+

На площади перед Красноярской краевой филармонией откроется выставка, посвященная Дню Победы

Посетители смогут взглянуть на события 1941-1945 годов глазами очевидцев – наших земляков и тех, чьи судьбы связаны с краем, узнать, как в минус 50 самоотверженно трудились метеорологи красноярского аэропорта, как юной комсомолке удалось купить для фронта боевой самолёт, что чувствовала десятилетняя девочка во время долгой дороги из блокадного Ленинграда в Сибирь и, конечно, как ликовали, делились счастьем и радостью, встречая долгожданную Победу.

На выставке представлены фотоматериалы и документы, которые помогут вспомнить ключевые даты и события Великой Отечественной войны, – перебазирование в Красноярск промышленных предприятий, воздушную трассу Аляска – Сибирь, северные бои у берегов Диксона.

Погрузиться в атмосферу тех лет гостям поможет аудиосопровождение и реальные предметы: армейские ящики для оружия, каски, фонари и другие элементы. Место в экспозиции займет и легендарная полуторка – ГАЗ-АА, выпущенный ещё в довоенное время.

Площадь Мира

Ежедневно до 16 мая

Вход свободный.

«Звучит война» 14+

Гостей музея ожидает погружение в прошлое с помощью звуковых эффектов и рассказа диктора, а экспонаты помогут ориентироваться в пространстве выставки.

Рев самолета, взрывы снарядов, лязг гусениц, удар метронома, звуки паники, голос Юрия Левитана, военные песни, шум ветра, крики восторга и радости победы — такие звуки можно услышать на экскурсии.

Помимо основной линии сюжета посетители могут познакомиться с пятью историями о жизни и подвиге красноярцев в годы Великой Отечественной войны и узнать о боевом пути легендарного паровоза «СО-17-1613 «Сибиряк».

Знакомство с выставкой предполагает экскурсионный сеанс, поэтому желательна предварительная запись по тел. 265-34-84.

Пароход-музей «Св. Николай»

Музей «Мемориал Победы»

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 мая – музей открыт с 10 до 17 часов.

В День Победы двери музея будут открыты с 8 до 19 часов.

«Поклонимся великим тем годам» 0+

На выставке представлены художественные работы студентов и педагогов художественного факультета Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского

Культурно-исторический центр «Успенский»

Ул. Лесная, 55 А

До 31 мая

Вход свободный.

"Благоухай, весна, рождением земного!" 0+

«Благоухай, весна, рождением земного!» - это слова из дневниковой записи от 8 мая 1945 года Бориса Ряузова, участника Великой Отечественной, артиллериста-разведчика, художника и солдата. Его фронтовые рисунки и картины, посвященные Великой Отечественной войне, будут представлены в экспозиции «Запах пороха». Одновременно откроется выставка произведений красноярских художников «Цвет мира», воспевающая хрупкий мир во всех проявлениях – от натюрмортов с цветами до фантазийных сюжетов.

Запись на экскурсии по телефону 211-26-20.

Музей Художника Б. Я. Ряузова

Ул. Ленина, 127

До 23 мая

Билеты 60-100 рублей, 9 мая вход свободный.