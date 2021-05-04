В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 10 человек

Смогли перебороть ковид 90 пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 113 человек. За все время в регионе зафиксировано 70 793 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса 90 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 65 205 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 10 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 539 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 110 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 149 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 632 921, из них за последние сутки 667, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.