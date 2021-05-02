В Красноярске несколько часов разыскивали 4-летнего мальчика

В Красноярске 2 мая в течение нескольких часов искали четырехлетнего мальчика. Он находился в квартире на улице Весны вместе с бабушкой и дедушкой. Улучил момент, когда они отвлеклись, надел курточку, шапку, обулся и потихоньку открыл входную дверь, а затем выскользнув из квартиры. Камеры, установленные в подъезде дома, зафиксировали, как ребенок спускался по лестнице.

Выяснилась пропажа в 16 часов, мама бросилась искать малыша, позвонила в полицию. Там по тревоге подняли личный состав. Ориентировку разослали по всем наружным нарядам полиции. Связались с волонтерами организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

И уже после 21 часа стало известно: маленький беглец нашелся. Просто отправился в гости неподалеку. В полиции сообщили, что ранее семья в поле зрения к ним не попадалась, однако действия родителей проанализируют и сделают выводы.

Напомним, что на минувшей неделе красноярцы почти сутки следили за поисками 8-летнего школьника, которого со двора дома увел уголовник, отсидевший в колонии 20 лет.